الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة كل عامين

جهينة نيوز:

اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين، دون المساس بكأس العالم.

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم «الثمانية الكبار»، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم، التي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية، ويعتقد الفيفا أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار لمدة 12 عاما.

و قال إنفانتينو إن مجموعة غير محددة من المستثمرين عرضوا 25 مليار دولار للحصول على حقوق البطولة التي يريد إقامتها في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام فردي، بدءا من 2021.

وفي المقابل، ووفقا لهذا المقترح، سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.

المصدر رويترز