ارهابيو الحجر الاسود يعتدون بالقذائف على عدة احياء بدمشق

جهينة نيوز

اعتدت التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الأسود بـ 4 قذائف على حيي مساكن برزة والشاغور في مدينة دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن إرهابيين يتحصنون في منطقة الحجر الأسود استهدفوا صباح اليوم بقذيفة حي مساكن برزة وبـ 3 قذائف حي الشاغور ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات.

دمشق

وسقطت قذيفة صاروخية في محيط كلية الهمك على طريق المطار دون ورود انباء عن اصابات .

وتتزامن هذه الاعتداءات مع بدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي والقاضي بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم المجاورة للحجر الأسود إلى الشمال السوري تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها.