الذهب يواصل مكاسبه والأنظار على محادثات تجارية صينية أمريكية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب لجلسة ثانية اايوم الخميس بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمجلس في حين يترقب المستثمرون محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1307.05 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة إلى 1307.60 دولار للأوقية.

وأبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75 بالمئة بعدما رفع سعر الفائدة في مارس آذار ويتوقع رفعه مرتين أخريين خلال العام الحالي.

ويترقب المستثمرون أيضا محادثات تجارية صينية أمريكية بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ديوه يوم الخميس.

في الوقت نفسه قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب سجل أضعف بداية للعام خلال عقد حيث تعثرت أسعار المعدن النفيس وقاد احتمال رفع أسعار الفائدة المستثمرين للسعي إلى عوائد أفضل في أصول أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.38 دولار للأوقية.