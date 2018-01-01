بالفيديو.. هيفاء وهبي تغضب نجم مصري بسبب البرومو الذي نشرته؟!

جهينة نيوز:

فاجأت النجمة هيفاء وهبي جمهورها بطرح البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "لعنة كارما" والذي تخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم.

فبعد إنتشار البوستر الترويجي للمسلسل وخطفت هيفاء الانظار بشعر مستعار قصير، ظهرت في البرومو بشعرها الطبيعي الطويل، وسيطر على الأحداث الغموض والتشويق.

وقد أثار ظهور النجمة اللبنانية في البرومو بمفردها أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبر البعض أنها قصدت تجاهل جميع الأبطال المشاركين في بطولة العمل.

وفيما أكدت بعض التعليقات أن البرومو الأول للعمل أثار غضب أبطال المسلسل وأبرزهم باسل الزارو، والذي وافق على البطولة رغم إنشغاله بمسلسل "نسر الصعيد" وذلك احتراماً لعلاقة الصداقة التي تجمعه بوهبي منذ سنوات.

يذكر أن "لعنة كارما" يدور حول عمليات نصب واحتيال وسرقة وتهريب أثار، وتتورط بطلة العمل مع مجموعة من المجرمين وتحاول إنقاذ نفسها ويشارك في بطولته زكي فطين عبد الوهاب، وهاني قنديل، وتامر فرج، وهو من تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة.