النقل تصدر شروط التمثيل الخارجي للعاملين في مؤسسة الطيران السورية

الخميس, 3 أيار 2018 الساعة 10:25 | اقتصاد, محلي

النقل تصدر شروط التمثيل الخارجي للعاملين في مؤسسة الطيران السورية

جهينة نيوز

أصدرت وزارة النقل قرارا خاصا بنظام التمثيل الخارجي للعاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية، متضمنا الشروط الواجب مراعاتها للراغبين بالعمل في محطات السورية للطيران في الخارج.

وجاء في المادة الثانية من القرار وجوب من يرغب بالترشيح لإشغال الوظيفة أن يكون بوظيفة مديراً ومعاون مدير أو رئيس دائرة أو رئيس شعبة أو رئيس مكتب مبيعات لمدة لا تقل عن سنتين لمدير و4 سنوات لرئيس الدائرة وخمس سنوات لرئيس مكتب مبيعات.‏

وأن يكون قد أمضى خدمة في المؤسسة لا تقل عن عشر سنوات لوظيفة مدير و18 سنة لرئيس مكتب مبيعات.‏


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