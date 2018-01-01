دخول عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى الشمال السوري

جهينة نيوز

دخل اليوم عدد من الحافلات إلى بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق للبدء بإخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى الشمال السوري.

ومن المتوقع خروج نحو 5000 من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم باتجاه الشمال السوري تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي بين الحكومة السورية والمجموعات الإرهابية المنتشرة في البلدات الثلاث.

وحسبما افادت سانا إن الاتفاق يقضي بإخراج من يرغب من الإرهابيين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم.

ويقضي الاتفاق بعودة مؤسسات الدولة إلى البلدات الثلاث وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج الإرهابيين منها.