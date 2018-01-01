مركز المصالحة: إزالة الألغام بالكامل من دوما يستغرق 3 أشهر

الخميس, 3 أيار 2018 الساعة 09:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

مركز المصالحة: إزالة الألغام بالكامل من دوما يستغرق 3 أشهر

جهينة نيوز

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الخميس أن إزالة الألغام بالكامل من مدينة دوما، والتي تم تحريرها من مسلحي "جيش الإسلام"، سيستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث باسم المركز، للصحفيين: "الآن هناك عملية إزالة نشطة للألغام من المدينة، لغاية هذا اليوم، عثر خبراء الألغام السوريون، على 1.2 ألف لغم و 1.5 طن من المتفجرات و 4 آلاف عبوة ناسفة صناعة يدوية، وسوف يتم تخليص كامل المدينة من الألغام، في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر".

وتمكنت الدولة من استعادة السيطرة على نسبة 99 بالمئة من مساحة ريف دمشق، ومع إنجاز المصالحة في بلدات يلدا وببيلا وبيت وسحم ستقترب نسبة السيطرة إلى 100 بالمئة في الأيام القادمة.

سبوتنيك


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