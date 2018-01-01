ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

جهينة نيوز

تمكن فريق ليفربول الإنكليزي من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، امس الأربعاء ، وذلك بمجموع مبارتي الذهاب والإياب مع فريق روما الإيطالي.

وصعد ليفربول إلى النهائي رغم تلقيه هزيمة من فريق روما بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب، إذ أن النتيجة النهائية لمجموع المبارتين لصالح ليفربول بنتيجة 7 أهداف مقابل 6.

يذكر أن ليفربول كان قد سحق ضيفه روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل خماسية الريدز محمد صلاح (هدفين) وروبيرتو فيرمينو (هدفين) وساديو ماني في الدقائق 36 و45 و56 و61 و69، فيما أحرز دييجو بيروتي وإيدن دجيكو ثنائية الضيوف في الدقيقتين 81 و85.