مصادر في البيت الأبيض: ترامب قرر الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

جهينة نيوز

كشف مسؤولان بالبيت الأبيض ومصدر مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء 2مايو/أيار، عن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تقريبا الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 بحلول 12 مايو ايار لكن لم يتضح بعد ما الذي سيفعله على وجه التحديد.

وقال المصدر لرويترز إن هناك احتمالا لأن يختارترامب بقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاق الدولي، الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، وذلك من أجل "الحفاظ على التحالف" مع فرنسا وحفظ ماء وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقى بترامب الأسبوع الماضي وحثه على عدم الانسحاب من الاتفاق.

وقال دبلوماسيون: إذا قرر ترامب عدم تمديد رفع العقوبات عن إيران فسوف يؤدي ذلك إلى انهيار الاتفاق وقد يثير رد فعل عنيفا من قبل إيران التي قد تستأنف برنامجها النووي أو "تعاقب" حلفاء أمريكا في سوريا والعراق واليمن ولبنان. ويتعين على ترامب أن يقرر بحلول 12 مايو ما إذا كان سيجدد تعليق بعض العقوبات الأمريكية على إيران.

في السياق ذاته، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض، بأن من الممكن أن يتوصل ترامب إلى قرار "لا يتعلق بانسحاب كامل"، لكن المسؤول لم يستطع تحديد ما الذي سيفعله ترامب. وقد يعطي، عرض قدمه نتنياهو لترامب يوم الاثنين حجة جديدة للانسحاب، رغم ان مفتشي الأمم المتحدة يقولون إن إيران امتثلت لشروط الاتفاق.

ويذكر أن طهران تنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية وتتهم إسرائيل بإثارة شكوك عالمية ضدها. وكان الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، من بين أبرز السياسات الخارجية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن ترامب وصفه بأنه "واحد من أسوأ الاتفاقات التي شهدها على الإطلاق".