أبراج يوم الخميس 2018/5/3 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/3: جريء، ميال للإبداع لتسطيع تغيير شيء، دائماً صفاتك جميلة، دائماً ثائر على العادات العائلية، تعمل بجهد وطاقة عالية، تطلب الحرية والاعتقاد، لديك دافع التصميم، تحب أن تكون حامي للعائلة و معيل لمن تحب، تعتمد الاحترام والاهتمام بالعائلة، تحب أن تكون في المقدمة والضوء الساطع لك، تعرف كيف تعيش في جدّية، وتحب التفاصيل، أفكارك دائماً خيالية، وحلّال للمشاكل، تحب الفنون، الأشهر القادمة تتحسن الأحوال على الصعيدين المعنوي والجسدي، حل لمشاكل شخصية وقانونية وادارية، نجاح في مهمة تتعلق ببيع وشراء، تحصل على شيء اعلامي وفني للبعض، ويحصل على المال من طرق عدة وفرص، وخطواته للأمام، للبعض انتقال لمنزل جديد، أو ارتباط، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص

الحمل: اليوم ايجابي لتقوم في اتصالاتك وتخطيطاتك من اجل عمل أو سفر أو مكاسب لكن المسألة تحتاج منك حذر في السعي نحو أي فرصة مهمة أو لتنظيم جيد لكي تكسب أكبر قدر من الفوائد، اليوم سوف تحقق أصعب وأهم الأهداف، فعلاً أنت بحاجة اليوم أن تعمل لأنه يوجد رحلة أو تنقل أو استقبال أو توديع، الحركة اليوم لك مولود الحمل.

الثور: لا تهرب من مفاوضة، و دع أعصابك متينة و ادعمها بالثقة لتحصل على توافق أو تضامن لهذا النهار، لأنه توجد أمور المالية سوف تشغلك، لا تتردد في رأيك، حاول أن تضع حد لنزاع لكي لا تعرض جهودك للفشل، لأن اليوم سوف تنسى الماضي و تتفرغ للشريك أو الحبيب، و ممنوع التردد والمغامرة، لأن اليوم يوجد شيء متعلق بالفواتير استحقاقت أو مرافقة مريض بالمعنى فرصة مالية أو تعويض لك مولود الثور.

الجوزاء: نهارك اليوم تركيز على الشراكة، انتبه للجو يوجد فيه بعض المعاكسات، ممكن أن توجه ملاحظات جارحة، حاول أن تضبط نفسك، لا تفسد عزوبة الأجواء، احتمال تشعر نفسك بالضعف أمام خصم شرس، تمالك أعصابك، دع مزاجك شاعري، رغّب نفسك بالتسلية والمرح، حاول أن تلتقي بالمحبين، واصبر أمام العراقيل، ولا تعاند ولا تغامر، لديك القدرة على الاقناع مع الطرف الآخر، فكن متفائل مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم نهار متقلب ومتعب بعض الشيء، مهمات ومواجهات، يحمل لك النهار مسؤوليات والتزامات، كن حريص على عملك، و تواجد في عملك باكراً لأن معظم عملك يكون تحت تصرفك، احتمال يظهر تعديل على جدول أعمالك، بكل الأحوال تكيّف مع الجديد الطارئ بتفاؤل، وانتبه على صحتك، اليوم سوف تتنقل أكثر من مكان، وتعمل في مناوبة إذا كان عملك متعلق بدوائر الدولة، أو يمكن وجود زوّار مولود السرطان.

الأسد: اليوم جميل مليء بالحماسة والنشاط والفرح والثقة بالنفس، يحمل لك النهار مفاجئات سّارة وخبر طيّب وتنقل، وهذه الحماسة سوف تنتقل بالعدوى للآخرين، لذلك شعبيتك تتصاعد ونجاح على مستوى عام، سوف تنسى حزن ماضي وحتى الأحقاد، وقتك الحاضر يبني يوم مناسب لتوظيف طاقاتك، احتمال خبر يخص أولاد، عليك أن تكون دقيق في عملك لأن المعطيات ايجابية اليوم وصوتك مسموع والمنافسة لك مولود الأسد.

العذراء: نهار فيه تركيز على أمور عائلية، يمكن ان تتطرق لمشكلة عائلية ويمكن أن تناقشها، المهني متداخل مع بعضه في شؤون عائلية، يوجد فرصة مهمة بشرط أن تكون دبلوماسي، وتحسن انتقاء كلماتك، اليوم تشهد أجواء مربكة يمكن أن تتوضع أمام مواجهة بأشياء كنت تخفيها، وتشعر بعدم جدّية في التعاطي، كن حذر وانتبه على صحتك، انتبه من خسارة طفيفة على صعيد المقربين، حاول اليوم أن تبقى في المنزل أو يمكن يوجد بعض الأعطال أو التصليحات التي تشغلك مولود العذراء.

الميزان: تتابع اتصالاتك المهمة بثقة و عزم، نهارك اليوم يوجد فيه انفراج، ويوجد شخص يواسيك أو يضيف على خبرتك ومهارتك بعض المعلومات، يمكنك أن تباشر بأي عملية لأن الفرص متوفرة، تحصل على عقد جديد أو سفرة قصيرة أو تعوض خسائر سابقة، اليوم التغيير في حياتك الاجتماعي والعاطفي مفيد لطلاب الدراسة، يمكن أن تكون امتحاناتك جيدة اليوم، ويمكن اتصالاتك للأماكن البعيدة والقريبة تكون مهمة جيران أخوة أخوات لك مولود الميزان.

العقرب: طموح تتمتع بوضع خطط مهنية صحية، على الأغلب تواجه بعض المشكلات لكن تتضمنها ، والقليل من الحظ على صعيد انتاجك المهني الاكبر لك اليوم لكن الفرصة مهيئة بطريقة ما لكي تحصل على أعمال مصرفية أو تجني ربح مفاوضات، احرص على قراءة كل الملفات قبل التوقيع والموافقة، لكن الأوهام المادية والمالية سوف تشغل بالك لاداعي، اليوم كن واعي لنفسك وعلى قيمتك، و يمكن أن تحصل على هدية أو مكسب أو أشياء ضائعة مولود العقرب.

القوس: ما تزال شحنة القمر لديك تستغل هذا النهار وتعطيك طاقة وقوة، وتكون صاحب فاعلية مميزة بأي مجال تتواجد فيه، طاقة موجودة لتتجرأ على أي عمل تقوم به وتتقدم نحو خطوات جديدة وناجحة والثقة موجودة، اليوم تحريك الأجواء لك، يوجد حصد ثمار و تغيير وتوجه أو تغيير في حالتك النفسية أو الجسدية أو على صعيد شكلك الخارجي مولود القوس.

الجدي:نهارك مخيّب للآمال لهذا السبب تحرك بهدوء وتروي أثناء التعامل مع أي حدث وخاصةً بأجواء العمل والمهنة لأن تقديراتك وحساباتك يمكن أن تكون بغير مكانها، احتمال أن تتعرض لعرقلة، تمتلك احساس مميز تقدر الاعتماد عليه، معرفة الطريق الأسلم لك، حضّر نفسك جيداً، غداً لك أفضل، لكن اليوم لا تصدق الكلام المعسول (مَن نم لك نم عليك)، اليوم لايوجد فيه نشاط،اليوم لا تمتلك القوة والطاقة، يمكن أن يخيب أملك ويوجد اليوم أحداً يمكن أن يتكلم عليك، أو تتأجل بعض القضايا، لا تسمع الخبر الذي انتظرته بشكل جيد مولود الجدي.

الدلو: تتركز على عملك حتى تعطي جهود اضافية، تحافظ على مستوى جيد في الأداء، بارع، تأخذ وتعطي على صعيد عملك وعلى صعيد الأصدقاء، تسمع أخبار جميلة تُسّر القلب، تحقق رغبة قديمة، تتغير عجلة الأمور لصالحك، تقتنص الفرص التي تلوح في الافق، كن حريص على استقرار أموالك، مشاريع جديدة، أعمالك تفكيرك علاقاتك رتبها، يوجد تغيير يعود للأمور القديمة، يمكن رؤية صديق قديم أو تعقد صداقات جديدة وتسمع أخبار جديدة مولود الدلو.

الحوت: اليوم تركز على عملك لتعطي جهود اضافية، تحافظ على مستوى جيد بالأداء لذلك حاول أن تأخد وتعطي، لذلك أيضاً اليوم تتقرب من المسؤولين و الزملاء، احمي وضعك ومصالحك ومكانتك للأفضل ، متّن صداقاتك لأنها تشكل لك عامل حماية وعامل مساعد باتجاه أي عقبة أو بلبلة، يكون تركيزك جيد إذا كنت ممهل ولا تستعجل وتهتم بالتفاصيل على صعيد عملك مولود الحوت.