قتلى بهجوم لداعش على مفوضية الانتخابات في ليبيا

جهينة نيوز

قتل 11 شخصا في هجوم أعقبته اشتباكات، استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، حسبما أفاد المتحدث باسم المفوضية.

ومن بين القتلى مهاجمون وشرطيون، حسبما أفادت شبكة دايركتور-4.

وقالت الشبكة إن نحو 3 مسحلين نفذوا الهجوم، فجر اثنان منهما نفسيهما فيما قتل الثالث على يد قوات الأمن، التي ألقت القبض على المهاجم الخامس.

و صدر بيان عن وكالة أعماق التي تنشر أخبار داعش بغطاء غربي بأن إنتحاريين نفذا العملية الهجومية على مقر مفوضية الإنتخابات في ليبيا و ذلك بعد بيانات للتنظيم الارهابي يقر فيها بمهاجمة مراكز انتخابية في أفغانستان و تهديد العراق بعمليات تستهدف المقار الإنتخابية