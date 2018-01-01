مسؤولون أمیركيون: "إسرائيل" هي التي أغارت على شمال سوريا

جهينة نيوز

قال مسؤولون أمیركيون إن "إسرائيل" نفذت ضربة جوية باستخدام مقاتلات حربية من طراز "إف -15" على قاعدة عسكرية شمال سوريا.

ونقلت شبكة "NBC" الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين أمیركيين قولهم:"إسرائيل باستخدام مقاتلات من طراز إف -15 نفذت الضربة الجوية على قاعدة عسكرية يُزعم أن إيران تسيطر عليها شمال سوريا هذا الأسبوع".

وأضاف المسؤولون الثلاثة الذين لم تذكر أسماءهم إن "إسرائيل" تستعد فيما يبدو لصراع نشط وتسعى للحصول على مساعدات أمیركية، مشيرة إلى الزيارات الأخيرة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى الولايات المتحدة ورحلات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى "إسرائيل".

وزعمت للقناة، فإن الهدف من غارة ليلة الأحد كان شحنة أسلحة واردة، تضمنت صواريخ أرض-جو تم توصيلها حديثا من إيران.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن عدد القتلى في الهجوم بلغ نحو 40 شخصا بينهم عناصر إيرانية، الأمر الذي نفته الجهات الإيرانية.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن انفجارا ضخما ترافق مع الغارة الجوية، وسجلت 2.6 درجة على مقياس ريختر لقياس الزلازل، نتيجة تفجر الذخيرة في مستودع الأسلحة وليس القصف الأولي.

وكشفت شركة فضائية إسرائيلية عن الأضرار التي لحقت بالموقع، وأظهرت الصور الجوية أن ما لا يقل عن 13 مبنى قد تعرضت للضرر في قاعدة حماة.