بالفيديو.. قصيّ خولي يضرب كندة حنّا فجأة خلال التصوير!

الأربعاء, 2 أيار 2018 الساعة 15:47 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

نشر النجم قصيّ خولي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جمعه مع النجمة كندة حنّا في كوليس المسلسل التاريخي الضخم "هارون الرشيد"، من انتاج شركة "غولدن لاين"، وكتابة عثمان جحا، وإخراج عبد الباري ابو الخير.

وأردفت حنّا الفيديو بتعليق أوضحت فيه، أنها تلقت ضربة من خولي.

وقالت: "عفكرة اكلت كوع مرتب وقت علّيت صوتي".

ويضم العمل ترسانة ضخمة من أبرز الممثلين العرب، على رأسهم خولي بشخصية "هارون الرشيد"، وعابد فهد (موسى الهادي) وعبد المحسن النمر (جعفر البرمكي) وكاريس بشّار (زبيدة) وياسر المصري (يحيى البرمكي) وحبيب غلّوم (اسماعيل) وكندة حنّا (العبّاسة) وآسيل عمران (سيرين) وسمر سامي (الخيزران) وريم غزالي (ذات الخال) وسواهم.


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