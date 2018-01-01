قيادي من "داعش" يكشف معلومات جديدة حول "البغدادي"!

جهينة نيوز

دوّن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأربعاء وأخذ باعترافات متهم مقرب من زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، تم القبض عليه في تركيا.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار: "محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات متهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي كشف عن لقاءات مستمرة له بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي".

وأضاف بيرقدار، أن "المتهم أكد أن آخر لقاء جمعهما كان في تموز من العام الماضي، وأوضح أنه يشغل منصب عضو اللجنة العامة المشرفة على التنظيم.

وتابع المتحدث أنه تم القبض على المتهم في تركيا بعد تنسيق مشترك بين جهاز المخابرات العراقي والأجهزة الأمنية التركية وتم تسليمه للسلطات العراقية".

ولفت المتحدث إلى أن "المتهم أكد في أقواله أنه كان معتقلا في سجون بوكا، وشغل مناصب عدة في التنظيم منها، أمير الشرعي وعضو مكتب استشاري.