طهران : مستعدون لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن إيران مستعدة لجميع الاحتمالات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي .

وأشار نوبخت في كلمة اليوم إلى إمكانية خروج واشنطن من الاتفاق النووي وقال” أعددنا العدة للحالة الجديدة المتوقعة واتخذنا التدابير اللازمة ووضعنا عدة سيناريوهات لمواجهة هذا الأمر”.

ولفت نوبخت إلى أن الحصار الإقتصادي على بلاده لن يزول وبالتالي عليها كسره موضحا أن المسؤولية في ذلك لا تقع على الحكومة الإيرانية فحسب بل تقع أيضا على عاتق الشعب والنخبة الثقافية في إيران.

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بالانسحاب من الاتفاق الذى وقعته إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد فى الـ 14 من تموز عام 2015 إذا لم يتم تشديد شروطه على الجانب الإيراني الأمر الذى ترفضه إيران وتوكد بالمقابل استعدادها لكل الاحتمالات في هذا الخصوص.

وحدد ترامب موعد الـ 12 أيار لإعلان موقفه النهائي من الاتفاق واحتمال إعلان تنصله من التزام بلاده بهذا الاتفاق.