بطولة الرجل الحديدي والمرأة الحديدية لأول مرة في سورية

جهينة نيوز

تقام بطولة الرجل الحديدي والمرأة الحديدية في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية خلال شهر آب القادم والتي تنظمها مجموعة أوتار للمناسبات والتسويق بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام ومؤسسة لأجلك سورية للتنمية.

وقال مدير مجموعة أوتار الدكتور ماجد الركبي في تصريح لسانا إن هذه البطولة هي الأولى من نوعها في سورية وهي بطولة عالمية وجماهيرية في ألعاب القوة والتحمل وستكون الحدث الأبرز في النشاطات الرياضية القادمة من حيث التنظيم الذي يضاهي العالمية مشيرا إلى أنه سيشارك في البطولة حكام لهم خبرة عالمية في هذه البطولات ولا سيما من روسيا والصين والعراق وايران ومصر.

وأضاف الركبي.. ستكون هناك فعالية خاصة بجرحى الجيش لإتاحة الفرصة لهم للمنافسة ودمجهم في البطولات والمجتمع لإثبات قدرة وقوة الجندي السوري في الميادين كافة ومنها الرياضية لافتا إلى أنه سيتم منح الفائزين بالمراكز الأولى جوائز مالية وعينية مقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد الركبي ضرورة التشاركية بين الشركات الاقتصادية والاتحاد الرياضي في الفعاليات والبطولات الرياضية بالألعاب كافة للخروج بمنتج يليق بسمعة الرياضة السورية التي أصبحت محط أنظار العالم بعد النتائج اللافتة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية مبينا أن تنظيم هذه البطولة يعد حدثاً رياضياً متكاملاً وله انعكاسات إيجابية كثيرة من الجوانب الرياضية والاقتصادية والإعلامية الأمر الذي يؤدي إلى استضافة بطولات عالمية وإقليمية في هذا الشأن مستقبلا.

يشار إلى أن بطولة الرجل الحديدي والمرأة الحديدية ستتضمن سباقات في القوة والتحمل إضافة إلى منافسات الرياضات الخارقة في رفع وشد الأوزان الثقيلة وغيرها مترافقة مع فعاليات فنية وثقافية واجتماعية ومعارض للمنتجات الرياضية.