رئاسة الجمهورية تنوه بان الصفحة المسماة "رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين" على فيسبوك مزورة

جهينة نيوز

نوه المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية بأن الصفحة التي تحمل اسم ((رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين)) على فيسبوك صفحة مزورة ولا علاقة لها بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية أو أي من المكاتب الرئاسية وذلك ورداً على الاستفسارات والرسائل.

واكد المكتب انه أي شيء يصدر عن الرئاسة ستجدونه فقط وحصراً على حساباتنا الرسمية الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

رئاسة الجمهورية العربية السورية على Facebook:

https://www.facebook.com/SyrianPresidency

رئاسة الجمهورية العربية السورية على Telegram:

https://telegram.me/SyrianPresidency

رئاسة الجمهورية العربية السورية على Twitter:

https://twitter.com/Presidency_Sy

رئاسة الجمهورية العربية السورية على Instagram:

http://instagram.com/syrianpresidency

رئاسة الجمهورية العربية السورية على YouTube:

http://www.youtube.com/user/PresidencySy

http://www.youtube.com/SyrianPresidency

رئاسة الجمهورية العربية السورية على VK:

http://vk.com/syrianpresidency

المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية