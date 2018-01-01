هجومان ارهابيان على مقري مفوضية "الانتخابات" و "الأمم المتحدة" في طرابلس

جهينة نيوز

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري على مقر المفوضية العامة للانتخابات الليبية في طرابلس، اليوم الأربعاء.

ونقل تلفزيون "218" الليبي عن المدير العام للمفوضية سعيد القصبي قوله إن "ثلاثة قتلى على الأقل سقطوا في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية"، موضحا أن "انتحاريين فجرا نفسيهما بحزام ناسف داخل أسوار مقر المفوضية".

وبحسب القصبي، فإن "أجزاء كبيرة من مقر المفوضية احترقت"، فيما "تدخلت قوة الردع الخاصة وأنهت الهجوم".

كما هجوم إرهابي آخر استهدف مقر الأمم المتحدة في طرابلس دون ورد انباء حتى الان.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.