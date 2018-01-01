مواعيد برنامج رامز جلال في رمضان 2018 !

جهينة نيوز:

كشفت مجموعة قنوات MBC في خطتها الرمضانية لعام 2018 عن اسم برنامج رامز جلال الجديد وهو "رامز تحت الصفر."

وحيث صوّر رامز جلال حلقات البرنامج في العاصمة الروسية موسكو، ويستعد حالياً لتسجيل أغنية تتر البرنامج، قبل أن تطرح القناة البرومو الأول والرسمي للبرنامج، والذي تأخر طرحه حتى الآن.

ويعرض برنامج رامز جلال "رامز تحت الصفر" يوميا عبر قناة" MBC مصر".

من ناحية أخرى قال محمد عبد المتعال مدير قناة" MBC مصر" أن تجربة برامج رامز جلال مع شبكة القنوات ناجحة للغاية سواء في مصر أو الوطن العربي، وأنه واحداً من أبرز البرامج التي تحقق ربحاً للقناة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده إدارة قنوات" MBC مصر" للإعلان عن خريطة مسلسلاتها وبرامجها في رمضان ٢٠١٨، بحضور رئيس القناة محمد عبد المتعال، ومازن حايك المتحدث الرسمي لمجموعة MBC.

ورغم أنه تم في المؤتمر عرض لقطات ومشاهد من الأعمال التي تشكل الخريطة البرامجية للقناة، لم يتم عرض أي صور أو مشاهد من برنامج "رامز تحت الصفر"، وبرر عبد المتعال ذلك بأنه رغبة من إدارة البرنامج في الكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، مشيراً إلى أنه في رمضان 2017 تم الإعلان عن البرنامج قبل أيام قليلة من حلول الشهر.