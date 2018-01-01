استشهاد طفل وإصابة 7 آخرين بانفجار لغم من مخلفات “داعش” جنوب الحسكة

جهينة نيوز

استشهد طفل وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب مدينة الحسكة.

وحسبما ذكرت سانا أن لغماً من مخلفات إرهابيي “داعش” زرعوه على أطراف مكب للنفايات على أطراف حي النشوة الغربية على اتجاه طريق أبيض-جبل عبد العزيز انفجر تزامناً مع وجود عدد من الأطفال في المكان ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة سبعة آخرين بعضهم في حالة حرجة.

واستشهد أمس 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى نتيجة اعتداء طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن على قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.