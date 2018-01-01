ايران تنفي اتهامات المغرب لها بدعم جبهة "البوليساريو"!

جهينة نيوز

نفت سفارة إيران في الجزائر اتهامات المغرب لطهران بدعم "جبهة البوليساريو"، وأكدت أنها ليست على أي صلة من قريب أو بعيد بنشاط هذه الجبهة.

وأكدت السفارة في بيان نشرته على موقعها "نفيها القاطع للادعاءات المغربية عن علاقة السفارة بنشاطات "جبهة البوليساريو"، مؤكدة "التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين إيران والجزائر".

‏وأعلن المغرب الثلاثاء قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، وعزمه إغلاق سفارته في طهران، وطرد السفير الإيراني من الرباط، ردا على "تعاون طهران مع "جبهة البوليساريو" بوساطة "حزب الله"، لاستهداف أمن المغرب ومصالحه العليا".

فيما نفت "جبهة البوليساريو" اليوم اتهامات المغرب بتلقيها مساعدات من إيران، التي قطعت الرباط علاقاتها معها إثر هذه المساعدات التي تؤكدها الرباط وتنفيها طهران.

المصدر: "إرنا"