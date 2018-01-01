جاكي شان يطرد ابنته من المنزل.. والسبب؟

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية في تقرير أن ابنة النجم العالمي جاكي شان التي تدعى ايتا، غير معترف بها أصبحت الآن مشردة في الشوارع.

وحيث أكد موقع الصحيفة أن الشابة التي تبلغ من العمر 19 عاماً، هي أصغر أبناء جاكي شان إلا أنها لم تلتق بوالدها منذ فترة طويلة بعدما طردها من المنزل بسبب سلوكياتها غير اللائقة، وهي الآن تعيش في الطرقات لأنها لا تجد مأوى.

وأشارت إلى أن إيتا كانت تعيش في منزل والدتها إيلين، ملكة جمال هونغ كونغ السابقة ولكنها طردتها من المنزل هي وإحدى صديقاتها وأصبحت شريدة.

أثار هذا التقرير ضجة كبير بين الصحافة العالمية والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا نجمهم بتوضيح الامر وشرح تفاصيله وحقيقته.