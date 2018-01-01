الشورى الايراني: لن تبقى مواقف "نتنياهو" دون ردّ من قبل شعبنا

الأربعاء, 2 أيار 2018 الساعة 12:36 | سياسة, عالمي

الشورى الايراني: لن تبقى مواقف

جهينة نيوز

ردّ المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشّورى الإسلامي حسين نقوي، على تصريحات رئيس وزراء الكيان الصّهيوني حول القدرات الصّاروخية الإيرانية.

وعلق نقوي على التّصريحات الهزلية التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصّهيوني ضد إيران، قائلًا: "تصريحات رئيس وزراء الكيان الصّهيوني ضد القدرات الدّفاعية والعسكرية الإيرانية هي تصريحات لا أساس لها من الصّحة".

ولفت إلى أن هذه التّصريحات ضد القدرات الدّفاعية الإيرانية التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصّهيوني الغاصب تدلّ على ضعف هذا الكيان في مواجهة الشّعب الإيراني، وأضاف: "لن تبقى مواقف نتنياهو بدون ردّ من قبل الشّعب الايراني".

المتحدّث باسم لجنة الامن القومي في المجلس قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا أنّه لا يُمكن إجراء مفاوضات على القدرات الدّفاعية الإيرانية فالدّول التي تخشى من القدرات الدّفاعية والصّاروخية الإيرانية هي الدّول التي تُخطط للاعتداء على الأراضي الإيرانية.

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