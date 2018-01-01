لاعب برشلونة السابق يدافع عن ريال مدريد

جهينة نيوز

اتهم البعض، التحكيم بمحاباة ريال مدريد الإسباني، بعد عدم احتساب ركلة جزاء على الملكي، أمس الثلاثاء، أمام بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بعد لمسة يد على البرازيلي مارسيلو، داخل منطقة الجزاء.

لكن مارك كروساس، لاعب برشلونة السابق، رفض القول بأن التحكيم لعب دورا مهما في تأهل الغريم، ريال مدريد، لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب صاحب الـ 30 عاما، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل تويتر "بالتأكيد التحكيم يؤثر، ولكنه لا يحسم المواجهات".

وأضاف "إذا فاز ريال مدريد بـ 4 ألقاب تشامبيونزليغ، في آخر 5 سنوات، خلال عصر يتواجد فيه ليونيل ميسي، أفضل لاعب في التاريخ، ضمن صفوف برشلونة، فإن الفريق الكتالوني يجب أن يشعر بالعار".

وودع برشلونة، دوري الأبطال هذا الموسم، على يد روما الإيطالي، بعد الفوز ذهابا، بنتيجة 4-1، والخسارة إيابا بثلاثية نظيفة.