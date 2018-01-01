مخاوف سياسية ترفع النفط.. والإمدادات الأمريكية تحد من المكاسب

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل المخاوف من أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، أحد أكبر البلدان المصدرة للنفط، لكن زيادة الإمدادات الأمريكية حدت من المكاسب.

و سجلت العقود الآجلة لخام برنت 73.42 دولار للبرميل بزيادة 29 سنتا أو 0.4 بالمئة عن آخر إغلاق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 67.70 دولار للبرميل.

واتسمت المعنويات بالقوة في السوق الحاضرة أيضا سجل خاما دبي وماليزيا في أبريل نيسان أعلى أسعار منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 68.27 و75.70 دولار للبرميل على الترتيب.

واستعادت إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مكانتها كمصدر كبير للنفط في يناير كانون الثاني 2016 بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.

غير أن الولايات المتحدة عبرت عن شكوكها بشأن جدية إيران في تطبيق القيود على برنامجها النووي ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات.

لكن عوامل أخرى منعت أسعار الخام من الارتفاع بدرجة أكبر مثل صعود الدولار منذ منتصف أبريل نيسان وزيادة مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفعت مخزونات الخام 3.4 مليون برميل إلى 432.575 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس آذار وفقا لتقرير معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.