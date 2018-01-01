طبيب كولومبي متهم بتهريب مخدرات إلى أمريكا في أحشاء كلاب

جهينة نيوز

قال ممثلو إدعاء أمريكيين، أمس الثلاثاء، إن طبيبا بيطريا من كولومبيا اتهم بتهريب مخدرات إلى الولايات المتحدة من خلال وضع عبوات من الهيروين السائل داخل أحشاء كلاب صغيرة بالتدخل الجراحي.

وذكر مكتب النائب العام الأمريكي للقطاع الشرقي من نيويورك إنه تم استدعاء أندريس لوبيز إيلوريز للمثول أمام محكمة اتحادية في بروكلين لتوجيه لائحة اتهام له بالتآمر لجلب هيروين إلى الولايات المتحدة وتوزيعه، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف أن إيلوريز يشتبه بأنه شارك في مؤامرة لجلب المخدرات إلى البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وأعلنت الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات أنه تم شق بطن الكلاب وتخييط عبوات الهيروين بداخلها، وتم تصديرها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة وكان المهربون يأملون أن تجد طريقها إلى الزبائن.

وأضافت أن حملة مداهمات في كولومبيا عام 2005 وجدت أن عشرة كلاب يتم استخدامها في نقل المخدرات وجرى إنقاذهم، لكنها أشارت إلى أن الكثير من هذه الكلاب نفقت خلال العملية.

وقال ممثلو الإدعاء إن إيلوريز اعتقل في إسبانيا وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة. كما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن إيلوريز (38 عاما) قال إنه "غير مذنب".