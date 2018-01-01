مسيرات بعيد العمال منددة بسياسات ترامب في عدة مدن أميركية

جهينة نيوز

قاد ناشطون من نقابات عمال مسيرات في عدة مدن أميركية بمناسبة عيد العمال العالمي للتنديد بالسياسات التي ينتهجها الرئيس الاميركي دونالد ترامب وخصوصا بشأن الهجرة.

وذكرت رويترز أن أكبر تجمع شهدته مدينة لوس أنجلوس الأميركية حيث سار أمس المئات وسط المدينة حاملين لافتات مؤيدة للنقابات وهم يهتفون ضد الإجراءات التي يتبعها ترامب بحق المهاجرين.

وفي مدينة نيويورك سار مئات الناشطين في شارع برودواي وصولا إلى وول ستريت رافعين شعارات تدعو إلى حماية حقوق العمال وتندد بسياسات ترامب لزيادة عمليات ترحيل المهاجرين مطالبين الناخبين بالتعبير عن رفضهم لسياسات الادارة الأميركية في صناديق الاقتراع خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

ويواجه ترامب منذ تسلمه الرئاسة الأميركية انتقادات لاذعة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها لقراراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصريحاته الاستفزازية والعنصرية حيث لم يكتف بتصعيد الأوضاع على مستوى الأوضاع الدولية بل عمل على اتخاذ المزيد من القرارات العنصرية والمخالفة لحقوق الإنسان حيث وقع في الـ 27 من كانون الثاني من العام الماضي مرسوما يحظر الهجرة والسفر من عدة دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة ما أثار حملة تنديد دولية واسعة.

وعاد ترامب مطلع العام الجاري ليشعل موجة واسعة من الإدانات والانتقادات حول العالم بعد وصفه دولا أفريقية ومن أمريكا اللاتينية يأتي منها مهاجرون إلى الولايات المتحدة بأنها “حثالة” متجاهلا مسؤولية بلاده بشكل كبير عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أجزاء كثيرة من العالم بسبب سياساتها وسعيها لتحقيق مطامعها في نهب ثروات الشعوب ومقدراتها.