بالصورة: قوات فرنسية الى جانب القوات الامريكية في منبج شمال غربي سوريا

الأربعاء, 2 أيار 2018 الساعة 10:09 | سياسة, محلي

بالصورة: قوات فرنسية الى جانب القوات الامريكية في منبج شمال غربي سوريا

جهينة نيوز

نشرت وسائل إعلام تركية صورة قالت إنها تظهر لأول مرة، وتؤكد وجود قوات فرنسية إلى جانب القوات الأمريكية في مدينة منبج في ريف حلب شمال غربي سوريا.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، أن الصورة تظهر تواجد مدرعة فرنسية بجنودها وتحمل العلم الفرنسي تؤدي دورية مشتركة مع قوات أمريكية وسط مدينة منبج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية قولها إن عدد الجنود الفرنسيين المتواجدين في منبج يبلغ 50 جنديا.

وكان شرفان درويش المتحدث باسم "مجلس منبج العسكري" التابع لميليشيا "قسد" قال امس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وفرنسا تؤسسان لقاعدة عسكرية جديدة في منبج.

وأشار درويش إلى أن "القاعدة الأمريكية الفرنسية الجديدة يتم تجهيزها على الخط الشمالي لمنبج، لتضاف إلى القواعد الموجودة مسبقا غربي المدينة، فيما يتم تسيير دوريات برية وجوية لمراقبة وحماية المنطقة".

المصدر: "حرييت" التركية


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