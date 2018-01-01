رئيس حزب تركي صغير يترشح لانتخابات الرئاسة

جهينة نيوز

أعلن حزب السعادة التركي أمس الثلاثاء إعتزامه طرح مرشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة يوم 24 يونيو حزيران المقبل.

وأفاد حزب السعادة، الذي لم يفز من قبل بنسبة أصوات كافية لدخول البرلمان منذ تأسيسه في عام 2001، إنه رشح رئيسه "تمل قره ملا أوغلو" لخوض الانتخابات الرئاسية، بحسب رويترز.

يشار إلى أن حزب السعادة، رغم صغره، فقد أصبح حليفا غير متوقع للمعارضة العلمانية في الانتخابات المقبلة بعد رفضه دعوات من حزب العدالة والتنمية الحاكم للانضمام لتحالف انتخابي أبرمه الحزب الحاكم مع حزب الحركة القومية أصغر أحزاب البرلمان.

وقال مراد جيزيجي رئيس مؤسسة جيزيجي لاستطلاعات الرأي: ينظر لحزب السعادة باعتباره الحزب الوحيد بين المعارضة الذي يستطيع الوصول إلى الناخبين المحافظين والمتدينين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا، يوم الثلاثاء 24 أبريل / نيسان، زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، إلى الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتولى كليجدار أوغلو، زعامة حزب "الشعب الجمهوري"، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة التركية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا في 24 يونيو / حزيران، المقبل.

وقال أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانيةلحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، في أنقرة: "أدعو زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو إلى الترشح في الانتخابات المقبلة"، مضيفا: "لماذا تبحث عن مرشح في مكان آخر، رشح نفسك".