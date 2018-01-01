عبد المجيد: ملف الإرهاب بجنوب دمشق سينتهي خلال أسبوعين وأهالي مخيم اليرموك سيعودون!

جهينة نيوز

رجح أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد، أمس الثلاثاء إنهاء ملف الإرهاب في منطقة جنوب دمشق خلال أسبوعين، وأكد حرص الدولة السورية على إعادة مخيم اليرموك إلى ما كان عليه في السابق وعودة الأهالي إلى منازلهم.

و أشار عبد المجيد الذي يشغل منصب أمين عام «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» إلى أن الأمور سوف تتابع في الساعات والأيام المقبلة لإنهاء الوجود المسلح في كل المنطقة، وقال: «خلال أسبوعين لن يبقى مسلح في كل منطقة جنوب دمشق أي قبل بداية شهر رمضان المبارك».

وأكد عبد المجيد الذي تقاتل قواته إلى جانب الجيش السوري في جنوب دمشق أنه ستتم إعادة الأهالي إلى منازلهم في دمشق بعد إنهاء الوجود المسلح هناك، مبيناً أن «الدولة حريصة على معالجة وضع هذه المنطقة وتحديداً مخيم اليرموك وجواره من مناطق لأنه في البحث والخيارات يمثل مخيم اليرموك عاصمة للشتات واللاجئين وحق العودة ومركزاً للمقاومة وهذا الأمر نحن والدولة السورية حريصون على أن يعود المخيم إلى هذا الدور السياسي في ظل محاولات النيل من القضية الفلسطينية».

الوطن