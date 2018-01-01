أبراج يوم الأربعاء 2018/5/2 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/2: باطني، حساس، متعاون، مخلوق يعمل على مزج الانجازات المادية بالطاقة الخلاقة العائده له بسبب شفافيته، يميل في طباعه إلى حب النفوذ في علاقاته مع محيطه، عائلي، اجتماعي، شخصية متحررة، يتحدى العثرات بحدث وحنكة، ويبرع في دور الملهم الواعز، لكن كتمانه يخفي الكثير من الغموض، تحمل لك سنة حصاد و تحسب مادي وعمل جديد و ضغوطات عائلية و انشغالات عائلية منها سفر أو ارتباط البعض، هجرة، مسؤوليات كبيرة، شراكة مالية، بمعنى مكاسب ونجاح ودعم وحركة، في الشهر السادس مكاسب مالية، والشهر التاسع تغيير اقامة، والشهر العاشر تراكم أعمال ، والشهر الحادي عشر يوجد شراكة، سنة فيها استحقاقات لك، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: يمكن أن تسافر هذا النهار أو تقوم برحلة عمل مفاجئة، احتمال الحصول على معلومات أو سوف تتطلع على شي جديد، أو اليوم القدر سوف يحمل لك صدفة جميلة تفتح باب مشروع أو حوار حتى يحمل لك قرار مهم أو حل لمشكلة عالقة منذ فترة، حدد علاقاتك بالأطراف الاخرى، لأن اليوم اتصالاتك بعيدة أو استقبال زوّار من بعيد، تجد الاعجاب، تنتصر على المنافسين، اليوم سوف تبيع وتشتري، توجد اتصالات التي فيها قوة عاطفة، تجواب الأحبة معك، وتفرح لانفراج ملموس،تشتد عزيمتك، خطواتك مباركة، تتلقى اشارة ايجابية مناسبة لالتقاط أنفاسك، بعض العواصف التي كانت سابقة، اليوم جيد لك مولود الحمل.

الثور: اليوم واعد، يعمل حدثك من خلاله شكل جيد، تريد أن تحل الأوضاع من دون تعقيدات، اليوم تعالج مشاكل تتعلق برسوم و مستحقات و مستردات مالية، يبدو أنك منهمك قليلاً ، أو تأسف من بعض المعلومات التي قد تصل من أحد من محيطك، أوضاعك المهنية متداخلة مع الشؤون المالية وقد تحتار، ابتعد عن التعصيب ، اليوم نجاح على صعيد الغرباء لكي تعزز شراكتك اليوم بمكسب مالي، تنشغل بمسائل وهموم صحية أو عائلية، باستطاعتك أن تبحث في قرض أو تمويل، لا تهمل تفاصيل دقيقة، ارجع بالذاكرة للماضي مولود الثور.

الجوزاء: مناسب لتعزز شراكتك سواء بالعمل أو العاطفة، يوجد اليوم توقيع عقد أو تجارة كن حذر لأنه يوجد توجيه وكلام جارح لك أو في غير مطرحه، تواجه خصم شرس تشتد المنافسة بينكما، لاتخالف القانون لكي لا تدان، حافظ على هدوئك، ابحث عن آفاق جديدة، ناقش في ،حاول التفاهم، لا تهرب لأي قصة فيها مخالفات،اليوم لديك مخالفات قانونية لذلك قد الامكان لا تنفعل مولود الجوزاء.

السرطان: انجز ما بوسعك من أعمال متراكمة دون مبالغة، انتبه لغذائك و راحتك، تشعر بالارهاق بسبب كثرة الأعباء، نظّم عملك، لا تهمل واجبك، حاذر التبذير، تعالج مسائل مالية، توجد قصة متعلقة بالفواتير أو الاستحقاقات تتراكم عليك الأمور، يحصل سوء تفاهم مع البعض في محيطك حاول أن ترتاح، حدد خياراتك اليوم بعيداً عن الاستفزاز، وانتبه على صحتك، اليوم ضغط عمل لكن الآخرين لن يتخلوا عنك في العمل لذلك اطلب مساعدة مولود السرطان.

الأسد: اليوم محظوظ، يبدو في تألق شديد، اليوم وعود، تحقق بعض الرغبات، جو جدّي ومناخ فرح على صعيد مهني أو عاطفي، تقدر على فرض رأيك، تمارس السلطة، حركة أحبة، نزهة، يطرق قلبك، يوجد لك مناورات و مخططات حول بعض الديكورات أو ما يخص الأولاد أو أخبار تخص مع المواصلة في اتصال لتغيير الامكنة، يوم لتصفية الخلافات ودياً لك مولود الأسد.

العذراء: يمكن أن يطرأ من الصباح ما يلزمك لتصليح بعض الأشياء في منزلك، كن متحفظ ربما تصطدم ببعض المشاكل المنزلية، تفاجئك أحداث مربكة، تسمع خبر يغير بعض المواعيد، احتمال أن يعيدك للمنزل، للبعض أن يهتم بأمر شخصي أو يقوم ببعض التعديلات على الأعمال، حاول أن لا تعطي رأيك، ولا تقلق، انتظر حتى يكون هناك مبادلة في الكلام، اليوم يوجد بعض العرقلات، حاول أن تنسجم في وسطك العائلي، اليوم يوجد تعب مولود العذراء.

الميزان: اليوم تنشط في سفر أو اتصال، تعزز علاقتك مع أخ أو جار تكثر تنقلاتك، حركة تواصل، فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو القيام في رحلة، تجنب اعتماد أسلوب الفظ، وابتعد عن التحديات، لكن عنوان نهار تبحث فيه عن حلول، مزاج يتحسن، تتوضح أمامك الرؤية، تتوصل لتسويات، يغمرك الانفتاح اليوم، تشرح موقفك ربما كان هناك ضربات غدر بالماضي، هناك صعوبة بالوضع ولكن تجد له حل، لذلك اتصالاتك كثيرة، زياراتك كثيرة، سفرياتك كثيرة، نراك تعبر عن رأيك، ولكن مستعجل قليلاً، خذ حذرك مولود الميزان.

العقرب: فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي، امتنع عن المشتريات الغير ضرورية، تناقش مواضيع مالية، لا تتسرع بأي استثمار قبل مراجعة التفاصيل، كن عاقلاً و متيقظاً قبل التوقيع على العقود، حدد أهدافك، عنوان نهارك نجاحات متتالية، وسائل الانتصار موجودة وتنتظرك، يحمل لك هذا النهار فرص مالية اجتماعية ويوجد اتصالات انسانية و أسفار وعلاقات مع بعض الشباب و الأطفال حسب وضعك الاجتماعي، و للبعض هدايا مكافأة أو استرداد دين أو أشياء كانت ضائعة وستعثر عليها، خبر معنوي للبعض مواليد العقرب.

القوس: القمر في برجك هذا مؤشر لفرص جديدة تمر بسرعة عليك وتقطع، بكل الأحوال نهار تسعى فيه لأن يكون حضورك موجود بين كل الأشخاص، تطرح قضايا، تعزز ميول فنية علاقات شخصية، تكثر نشاطاتك، تطل علينا بأفكار جديدة، وترسم هيكلية عملك وحياتك، وتضبط أمورك دون بلبلة، تغيير ايجابي لكي تسيطر على الوضع، القمر يعطيك الثقة بالنفس، وخطواتك الجديدة، وتحسم أمورك، تفرح لانفراج وتسوية، تنهي مفاوضات لمصلحتك اليوم مولود القوس.

الجدي: يتطلب منك انتباه جيد لصحتك و عدم المبالغة من انجاز لديك من عمل متراكم، وتوجد دوامة من الكآبة و الاحباط و ارهاق وتقاعس، أجواء صاخبة، أماكن مكتظة، أنت تبحث عن الهدوء والسكينة، لأن اليوم يوجد بعض النزاعات والمواجهات ربما تغيير بالمناخ والبيئة، حاول أن تذهب للتسلية بعيداً عن الضغوطات، لا تفرض رأيك، و لا تصدق بعض المغرضين لأنه يمكن احتمال وجود بعض النميمة أو المعاتبة، أو لاتسمع الجواب الذي تريده مولود الجدي.

الدلو: اليوم للتسلية ضمن مجموعة بأجواء ايجابية ضمن نهارك، تشعر بانفراج، تناقش الأفكار مع بعض الأصدقاء، تتصل مع الاصدقاء والجماعات، تحتفل بمناسبة، اليوم يرتفع شأنك، تباشر بعلاقة شخصية جديدة، أو ترى أحداً من الماضي، لا تترد، يلعب الأصدقاء الذين تنتمي لهم دور في أحداث نهارك، اطلب أمنية لأنها سوف تتحقق، لا تبتعد عن الناس اليوم مولود الدلو.

الحوت: اليوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو الذي يعمل سوف ينجح بالدفع إلى مصالحه، تحافظ على انجازاتك القائمة ، تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم لذلك اليوم تجنب من الانفعال و القرارات المرتجلة والتصرفات العدائية، احذر الحوادث، يوجد أعمال مضاعفة متعددة الاتجاهات، يمكن لأحد أن يستفزك ولا يفهمك صح و تتحمل أنت الأعباء، لذلك اثبت جدارتك اليوم ومكانتك و ارتبط اليوم ببعض المسؤولين الذين يساعدوك على الترقية في العمل،أو البحث عن المسؤوليات، بالعموم العمل والمسؤوليات كثيرة والضغط عندك مولود الحوت.