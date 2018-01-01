بالصور ..شحنة أسلحة مجهولة من روسيا الى سورية

جهينة نيوز:

التقطت عدسات مراقبي مضيق البوسفور عبور سفينة شحن روسية تحمل أسلحة الى طرطوس و لكن لأول مرة لا يمكن تحديد ماهية الأسلحة التي على سطحها حيث تظهر معدات و أليات عسكرية مغطاة, في حين كانت الشحنات السابقة تظهر المعدات المحمولة على ظهر السفينة و يبقى ما بداخلها مجهول.

و نشرت صفحة تركية متخصصة اربع صور لسفينة الإنزال الروسية الضخمة نيكولاي فلايشنكوف القادرة على حمل 1000 طن من الأسلحة و المعدات العسكرية أو نقل عشرين دبابة و أطقمهم أو أربعين عربة مدرعه, مساء اليوم تعبر مضيق البوسفور بإتجاه ميناء طرطوس السوري.