بالصور ..شحنة أسلحة مجهولة من روسيا الى سورية

الأربعاء, 2 أيار 2018 الساعة 00:17 | سياسة, عالمي

بالصور ..شحنة أسلحة مجهولة من روسيا الى سورية

جهينة نيوز:

التقطت عدسات مراقبي مضيق البوسفور عبور سفينة شحن روسية تحمل أسلحة الى طرطوس و لكن لأول مرة لا يمكن تحديد ماهية الأسلحة التي على سطحها حيث تظهر معدات و أليات عسكرية مغطاة, في حين كانت الشحنات السابقة تظهر المعدات المحمولة على ظهر السفينة و يبقى ما بداخلها مجهول.

و نشرت صفحة تركية متخصصة اربع صور لسفينة الإنزال الروسية الضخمة نيكولاي فلايشنكوف القادرة على حمل 1000 طن من الأسلحة و المعدات العسكرية أو نقل عشرين دبابة و أطقمهم أو أربعين عربة مدرعه, مساء اليوم تعبر مضيق البوسفور بإتجاه ميناء طرطوس السوري.


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