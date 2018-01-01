بتواطؤ أردني كيان الإحتلال هاجم سورية ,,, معلومات جديدة عن الغارة الصهيونية

جهينة نيوز

معلومات جديدة تم نشرها تؤكد أن طيران الإحتلال الصهيوني إستعمل الأجواء الأردنية للعبور الى مناطق عمليات التحالف الأمريكي الذي تورط بالتغطية أيضاً على العدوان الإسرائيلي على الارضي السورية.

و أفادت مصادر بأن طيران الإحتلال الصهيوني دخل الى الأجواء العراقية على أنه طيران للتحالف الامريكي من المملكة الأردنية التي سمحت له بالعبور من أراضيها, و أستعمل طيران الإحتلال كودات تعرف عن طائرته على انها طائرات للتحالف الامريكي خلال دخوله الاجواء العراقية.

و بحسب المصادر فإن ثلاث طائرات طراز اف-15 هي التي شنت الغارات في أول خرق للأجواء من الشرق حيث لا تزال غير محصنة جوياً بعد أن كانت غارات الإحتلال تتم من الغرب من الأجواء اللبنانية.

فيما أثارت المعلومات تساؤولات حول تحالف سري في المنطقة بموجبه قام النظام الأردني بالسماح لطائرات الاحتلال الصهيوني بعبور أجوائه لقصف سورية بعد أن سمح لقوات الاحتلال الامريكي بالعبور الى سورية و تحول الاردن الى معبر لقوات الاحتلال و الارهابيين و السلاح, و هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.

ويذكر أن الصورة المرفقة تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد العدوان المذكور.