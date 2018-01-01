ظريف: الفتى ابن سلمان يستهين بقدرات ايران ثم يستصرخ العالم لحماية بلاده منها !

جهينة نيوز

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان ولي العهد السعودي يقول بان ايران لا تشكل حتى القوة العسكرية الخامسة في منطقة الشرق الاوسط، لكنه اينما حل يستصرخ العالم لحماية بلاده منها.

وفي كلمة له في جامعة "امير كبير" الصناعية اليوم الثلاثاء، اشار ظريف الى ظروف عالم اليوم قائلا: ان شكل المنافسات قد تغير في عالم اليوم لان مصادر القدرة قد تغيرت.

واضاف انه: في مرحلة ما كان مصدر القوة هو القوة العسكرية فقط وكانوا يقيسون القدرات على اساس الاسلحة العسكرية ولهذا السبب فان الفتى السعودي (بن سلمان) قليل الموهبة يقول بان ايران لا تشكل حتى القوة العسكرية الخامسة في المنطقة لكنني لا اعلم لماذا اينما حل يقول جزعا ساعدونا كي لا تقوم ايران بتدميرنا.

وتابع ظريف: ان ترامب قال خلال حملته الانتخابية قبل عامين بان اول ما سيفعله بعد انتخابه هو تقويض الاتفاق النووي ولكن مر 16 شهرا ولم يستطع، لا ترامب ولا نتنياهو، من ان يفعلا شيئا وان كل ما يقومان به هو استعراض مسرحيات مثيرة للسخرية.