واشنطن تتهم روسيا بإعتراض طائرة أمريكية بشكل غير مهني

جهينة نيوز:

أفادت شبكة الـ سي ان ان الأمريكية ان مقاتلة روسيّة طراز سو-27 إعترضت طائرة أمريكية بشكل غير مهني حيث كانت بعيدة عنها فقط مسافة 6 أمتار (20 قدم).

و نقلت سي ان ان عن مسؤولين في وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون اليوم 1- أيارمايو ان المقاتلة الروسية إعترضت الطائرة الأمريكية من طراز بي-8 في المياه الدولية فوق بحر البلطيق و إستمرت التحليق على هذه المسافة لمدة تسع دقائق, و وصف المسؤولين الأمريكيين هذا الإعتراض بأنه أمن و لكنه غير مهني.

هذا و رفض الملازم زاك هاريل المتحدث بإسم البحرية الأمريكية في آوروبا التعليق على الحادث.

و كانت طائرة روسية طراز سو-27 في وقت سابق طائرة امريكية طراز اي بي اي-3 و حلقت قربها على بعد متر و نصف فقط.