السيد نصر الله: الحرب تكاد تنتهي مع الوكلاء في المنطقة و لكنها يمكن أن تبدأ مع الأصلاء

جهينة نيوز

أكد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله كلمة له أن: الحرب تكاد تنتهي مع الوكلاء في المنطقة ولكنها يمكن أن تبدأ مع الأصلاء, و عن الدور السعودي قال سماحته إن : ولي عهد النظام السعودي مستعد لدفع مليارات الدولارات للتآمر على المقاومة.

و خلال كلمة له في مهرجان إنتخابي قال السيد نصر الله: "لكل أولئك الذين أرسلوا لي عرائض موقعة بالدم أو بالحبر أو أرسلوا سيوفا وبنادق أجدادهم في البقاع، أقدم لهم شكري ومحبتي بكل تواضع وأنا الذي اعتبر نفسي واحدا منهم".

و أضاف سماحته "أخاطبكم عبر الشاشة لأنه بسبب محبتكم وغيرتكم وحميتكم وإعلانكم على مدى الأسابيع الماضية عن الوفاء، لم تكن هناك أي حاجة أن أكون بينكم شخصيا ولا حاجة لهذه المخاطرة".

وأضاف: هدف المهرجان اليوم في بعلبك ورياق، هو دعم لائحة زحلة القرار والخيار ولائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل والقضايا مشتركة بين الدائرتين.

لافتا إلى أن لائحة زحلة "هي لائحة مؤلفة من شخصيات سياسة وازنة من أبناء منطقة زحلة ولحزب الله فيها مرشح واحد هو مرشح مشترك بين حزب الله وحركة أمل، موضحا أن الهدف من لائحة زحلة هي المشاركة في التمثيل والخدمة وليس مصادرة قرار زحلة.

قناة المنار