استشهاد 25 مدنياً جلهم من الاطفال بريف الحسكة في مجزرة جديدة للتحالف الأمريكي

جهينة نيوز

اعتدى طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة بشكل غير شرعي و بدون موافقة سورية أو مجلس الأمن على قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما تسبب باستشهاد وجرح عشرات المدنيين.

وذكرت مصادر أهلية من منطقة الشدادي لمراسل سانا في الحسكة أن طائرات التحالف قصفت فجر اليوم منازل المواطنين في قرية الفاضل ما تسبب باستشهاد 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

ولفتت المصادر إلى أن العدوان الجديد للتحالف تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والممتلكات الخاصة بالأهالي.

ومنذ أن أنشأته واشنطن من خارج مجلس الأمن في آب عام 2014 اعتدى “التحالف الدولي” عبر طائراته عشرات المرات على الأحياء السكنية في الحسكة ودير الزور والرقة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية, فضلاً عن تدمير مدينة الرقة بشكل كامل قبل أن ينقل داعش بالباصات الى ريف دير الزور.

و كانت طالبت وزارة الخارجية والمغتربين أكثر من مرة بالحل الفوري لـ “التحالف الدولي” غير المشروع الذي تأسس خارج إطار الأمم المتحدة ودون موافقة الجمهورية العربية السورية.