واشنطن ستدافع عن حلفاءها في سوريا إذا هوجموا

جهينة نيوز

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، أن قوات الاحتلال الامريكي و"التحالف" والشركاء المحليين في سوريا بحسب وصفها لمرتزقة ميليشيا قسد سيبدؤون عملية تحرير المناطق التي هي آخر معاقل "داعش" في سوريا, بحسب زعمها.

وقالت الناطقة في بيان: "الولايات المتحدة والتحالف الأمريكي والشركاء المحليين، بما فيهم قوات سوريا الديمقراطية، يبدؤون عملية تحرير آخر المناطق معاقل داعش في سوريا".

وأكدت "سنحمي الولايات المتحدة والتحالف والقوات الشريكة في حال حدوث هجوم، أيام سيطرة داعش على الأراضي وترهيب الشعب السوري يقترب من نهايته".

وتابعت أن الولايات المتحدة "ستعمل مع تركيا وإسرائيل والأردن والعراق ولبنان لتوفير أمن حدودها من داعش".

و يذكر ان قوات الاحتلال الامريكي ارتكبت اليوم مجزرة بحق 25 مدني سوري في قرية الفاضل, و كان الاحتلال الامريكي قد دمر مدينة الرقة و ارتكب مجازر مهولة بحق المدنيين السوريين خلال ما أسماه قتال داعش الذي انتهى باخراج داعش من الرقة بالباصات و دون قتال لتقاتل الجيش السوري على جبهات دير الزور.