بالأسماء مقتل 65 ضابط و جندي سعودي خلال شهر نيسان

جهينة نيوز

إعتراف إعلام العدوان السعودي على اليمن بمقتل 65 ضابط وجندي سعودي خلال شهر نيسان إبريل بنيران الجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهات ما وراء الحدود بحسب الاعلام السعودي, و هو ما يطرح تساؤولات مفادها إذا كانت هذه هي خسائر الجيش السعودي فما هو حجم خسائر مرتزقة الجيش السوداني و المرتزقة الذين قاتلوا امام الجنود السعوديين.؟

و فيما يلي قائمة بأسماء القتلى السعوديين خلال العدوان على اليمن خلال شهر نيسان:

- النقيب/ أسامه بن عبدالرحمن بن عبود الحوشان

- ملازم أول مظلي/ سعد بن فهد بن راشد المديهش

- الملازم أول المظلي/ عبدالله بن ابراهيم السليم

- رئيس الرقباء/ فيصل لافي عواد الركابي

- الرقيب أول مظلي/ عبدالله احمد اللغبي العبدلي

- الرقيب/ الحسن بن حسن حمود الحازمي

- الرقيب/ رافع بن سعدون ابن حسن العنزي

- الرقيب/ عبدالرحيم حسن عيضة الجبيري المالكي

- الرقيب/ خالد بن سليمان فرحان الفيفي

- الرقيب/ جبران بن علي العزي المالكي

- الرقيب/ فايز عبدالرحمن الشهري

- الرقيب/ ماجد بن مبارك القحطاني

- وكيل الرقيب/ فهد بن الحجري طالع الختارشي

- وكيل رقيب/ أحمد محمد جابر معزب الختارشي

- وكيل رقيب/ خالد بن مخيضير العلوي الحربي

- وكيل رقيب/ سعيد بن علي بن فرج الشلوي

- وكيل رقيب/ سعود سعدي قليل ال وضاح المنتشري

- وكيل رقيب/ سعود سالم سليمان المنصوري البلوي

- وكيل رقيب / سالم بن مسعود عامر عسيري

- العريف المظلي/ نايف بن فرحان الجبل العنزي

- العريف/ إبراهيم موسى عامر آل ماشي عسيري

- العريف/ يحيى محمد يحيى الفيفي

- العريف/ علي بن محمد يحيى الغروي

- العريف/ عبده بن علي الزبيدي

- العريف/ مترك بن ظافر حسن آل مطير العمري

- العريف/ علي بن حسين خلوي

- العريف/ علي بن عبده مهدي حمدي.

- أمجد بن ضحوي النصيري المرعضي الرويلي

- إبراهيم أحمد علي الحسني

- أحمد جابر محزري

- أحمد عبده فوطة

- أحمد محمد المحمادي

- أحمد عمر الموهبي

- خلف بن سفر بن خازم الغمري الشهراني

- جابر الأسمري

- جابر بن يحيى جابر القيسي

- حسن بن علي أحمد عسيري

- حسن مرعي علي الجحيني الشهري

- حكيم مصلح حنتوش العمر.

- خالد رشيد العمراني الحويطي

- سعود دهيمان المضياني العنزي

- سلطان سالم الغنامي الحويطي

- علي بن حسن الكدش الصيعري

- عبدالرزاق متعب الملحم

- عبدالله سليم الحويطي

- علي مخيمر حمد البلوي

- عبدالرحمن بن شامي عسيري

- عبدالله عبدالرحيم الطويلي المالكي

- عبدالرحمن عشان مصلح العامري

- عيضة بن عبدالرحيم الغامدي

- كمال يعقوب محسن حكمي

- متعب بن حمد السناني الجهني

- محمد حسن أبوبكر الزبيدي

- محمد بن سعود الجعفر

- محمد بن سحيمي محمد الرفودي

- محمد بن جبران اليحيوي المالكي

- محمد عامر عسيري.

- محمد بن موسی محمد الفيفي

- محمد سليمان سلامة العطوي

- محمد حسين أحمد آل صعبان

- مفرح علي عبدالله ال مشوه عسيري

- ناصر احمد ناصر واصلي

- فيصل بن موسى محمد القيسي

- وليد بن سعد الشهراني

- يحيى عبده خبراني