مواجهات في باريس و الشرطة تتحدث عن "مدسوسين"

جهينة نيوز

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية وعدد من المتظاهرين المقنعين أثناء تظاهرة في باريس بمناسبة عيد العمال، اليوم الثلاثاء 1 مايو/أيار.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين المقنعين، حيث عمد بعض الشباب المقنع على إطلاق الزجاجات الفارغة والمفرقعات النارية على الشرطة التي ردت مستخدمةً الغاز المسيل للدموع".

وأضاف الشاهد قائلا إن عددا من المقنعين أحرقوا عددا من السيارات كما حطموا عددا من واجهات المحال التجارية"

هذا وقد قالت مديرية شرطة مدينة باريس في تغريدة على تويتر إن "مجموعة مؤلفة من حوالي 1200 شخص مقنع (مدسوسين) تتواجد بين المتظاهرين في منطقة أوستيرليتز في العاصمة".

إلى ذلك، أدان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الثلاثاء، أعمال العنف والشغب التي شهدتها مسيرات عيد العمال في العاصمة الفرنسية اليوم.

وقال كولومب في تغريدة على حسابه تويتر: "أدين بشدة أعمال العنف والشغب التي يتم القيام بها على هامش المسيرات النقابية في الأول من أيار/ مايو".

وتابع: "نحن نستخدم كل الوسائل لوضع حد للأعمال التي تستهدف الأمن العام ولإلقاء القبض على منفذي هذه الأعمال البشعة".

سبوتنك - وكالات