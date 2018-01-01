بطاقات شخصية غير قابلة للتزوير قريباً.. ومشروع للحصول على جواز سفر من المنزل!

جهينة نيوز

أكد وزير الداخلية محمد الشعار أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع تغيير البطاقات الشخصية “الهويات” للسوريين لتكون غير قابلة للتزوير.

وأضاف الوزير لوكالة “سبوتنيك”: كما سيتم تغير بطاقات السوق والسلاح التي ستتم أتمتتها، ما يمكن الوزارة من مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير.

ولفت إلى أن عملية “الأتمتة” التي طبقتها الوزارة، تخدم جميع الوزارات بكل ما تحتاجه من بيانات ومعلومات شخصية تتعلق بالمواطنين، لافتاً إلى وجود نحو 94 جهة تستفيد من بنك المعلومات الموجود في الوزارة، والذي يزداد بشكل مستمر حالياً.

وكشف وزير الداخلية على نيته بتنفيذ مشروع جواز سفر يحصل عليه المواطن من منزله إلكترونيا، عن طريق وسائل الاتصال المتوافرة حاليا، من خلال التعاون مستقبلا مع وزارة الاتصالات والتقانة، ومصرف سوريا المركزي وبدعم من الحكومة.

وكان وزير الداخلية محمد الشعار أوضح أن الوزارة تسعى أيضا لجعل عملية دفع المخالفات تتم عن طريق الدفع الإلكتروني وقاعدة البيانات، مؤكدا أن الوزارة تسير في هذا الطريق حالياً.

وتندرج مساعي وزارة الداخلية في إطار تحولها نحو الخدمات الإلكترونية، لا سيما بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية على محطات الوقود الخاصة بها، والذي تمكنت خلاله من توفير 900 مليون ليرة فيما يتعلق بالمحروقات، متوقعةً أن يسجل الرقم 1.8 مليار ليرة نهاية 2018

وكانت إدارة الهجرة والجوازات منحت حتى أيلول 2017، أكثر من 367 ألف جواز سفر بلغت قيمتها المستوفاة نحو 3776 مليارات ليرة، على حين بلغت قيمة ما تم منحه خارج القطر أكثر من 41 مليون دولار، بحسب أرقام وزارة الداخلية.

ورفع المصرف التجاري السوري في بداية 2018 عمولته من عملية استيفاء رسوم منح جوازات السفر، ليصبح مجموع ما يتم تقاضيه على منح جواز السفر المستعجل 30800 ليرة سورية بعد أن كان 30 ألف ليرة، فيما بلغ مجموع ما يتم تقاضيه على منح جواز السفر العادي 12700 ليرة، بعد أن كان 12100 ليرة.