باريس: المعلومات الإسرائيلية تبرز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

الثلاثاء, 1 أيار 2018 الساعة 15:14 | سياسة, عالمي

باريس: المعلومات الإسرائيلية تبرز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران

جهينة نيوز

اعتبرت الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن المعلومات التي كشفت عنها "إسرائيل"، مساء أمس الاثنين، بشأن إيران تستدعي الإبقاء على الاتفاق النووي، مشيرة، إلى أهمية وجود ضمانات طويلة المدى بشان برنامج طهران النووي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء، إن "المعلومات الجديدة التي قدمتها إسرائيل تؤكد على ضرورة تقديم ضمانات طويلة المدى حول البرنامج النووي الإيراني"، مشددة على أنها تبرز "أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران".

وتابعت الخارجية، "من الضروري أن تواصل وكالة الطاقة النووية تحقيقها ونشاطاتها للتأكد من احترام إيران للطابع السلمي لبرنامجها النووي"، مضيفة أنه "بحق للجنة المشتركة التابعة لخطة العمل الشاملة المشتركة أن تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تقدمت بها إسرائيل".


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