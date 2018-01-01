ميليشيا "قسد" تستأنف معركتها مع "داعش" شرق سوريا

جهينة نيوز

أعلنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن اليوم الثلاثاء، استئناف المعركة للسيطرة على آخر جيوب تحت سيطرة تنظيم "داعش" في شرق البلاد.

وقالت "قسد" في بيان لها اليوم "إن قواتنا مصممة على إكمال حملة عاصفة الجزيرة للقضاء على "داعش"، حيث تحتفظ بوجود كبير بالقرب من الحدود العراقية، التي تسعى من خلالها إلى الاحتفاظ بملاذ آمن للتخطيط لهجمات في جميع أنحاء العالم وتوسيع أراضيها في سوريا والعراق"

وتابع البيان "نحن نرحب بدعم القوات العراقية عبر الحدود وشركائنا في التحالف الدولي".حسب تعبيرها.

وفي وقت سابق أعلن المركز الإعلامي لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم من أمريكا عن تشكيل مركز مشترك مع الجيش العراقي، لتنسيق حماية أمن الحدود بين سوريا والعراق المتاخمة لمحافظة دير الزور.

رويترز