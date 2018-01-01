الوكالة الدولية تنفي اتهامات "نتنياهو" النووية لايران

الثلاثاء, 1 أيار 2018 الساعة 14:59 | سياسة, عالمي

الوكالة الدولية تنفي اتهامات

جهينة نيوز

نفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهامات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لايران معلنة أنها لا ترى أي مؤشر له مصداقية عن وجود أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إن هيئة حكامها أعلنت انهاء النظر في هذه المسألة بعد تلقيها تقريرا بهذا الصدد في كانون أول/ديسمبر عام 2015 بعد أشهر قليلة على توقيع الاتفاق النووي.

وقال المتحدث إنه: تماشيا مع ممارسات الوكالة فإنها تقيم جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة والمتوفرة لديها دون البحث علنا بالقضايا المرتبطة بمثل هذه المعلومات وتقوم الوكالة بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفقا للاتفاق الموقع بين ايران والدول الست.

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