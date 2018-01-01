فيديو – فضيحة للشرطة الأمريكية

جهينة نيوز

الناشطون الأمريكيون يسخرون من حكومة بلادهم بإحصائيات مقتل الأمريكيين حيث ان احصائية العام 2017 توضح قتل ثلاث امريكيين على يد داعش و عشرات بسبب السلاح العشوئي و مثلهم بسبب المخدرات و لكن آلاف قتلوا على يد الشرطة الامريكية, و بهذه المطالب الساخرة يطالب الامريكيون حكومة بلادهم بشن حرب ضد الشرطة الأمريكية عوضاً عن الحرب الأمريكية ضد الارهاب, و هذا الفيلم ربما يوضح أسباب إستياء الأمريكيين من شرطة بلادهم.

حيث نشر ناشطون فيلم تم تصويره من كاميرات ثلاث رجال شرطة خلال مطارة رجل من اصول افريقية و قاموا بفتح النار عليه و احدهم فتح النار من داخل سيارته قبل أن يخرج اطلق الرصاص من خلف الزجاج في حين احدهم اطلق مخزني رصاص و اصيب احد رجال الشرطة برصاص رجال الشرطة, في حين أن الضحية الذي تظهر على ظهره و جسمه آثار تعذيب حين تمت اصابته و كشفت ثيابه, تم تقييده و هو ينزف و لم يتم إسعافه حيث قام رجال الشرطة بتمثيل دور المسعفين الى ان نزف دمه و مات مما اثار حفيظة المواطنين الامريكيين.

و يذكر ان الحادثة وقعت بتاريخ 24 من الشهر الماضي نيسان ابريل 2018 في ولاية كنتاكي في لويزفيل.