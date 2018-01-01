سعد لمجرد يقضي رمضان في المغرب.. فماذا عن محاكمته؟

جهينة نيوز:

فاجأ النجم المغربي سعد لمجرد جمهوره بإعلانه عن تمضية شهر رمضان القادم، في وطنه المغرب، في ثاني زيارة له، منذ خروجة المشروط من السجن في فرنسا.

و حيث شارك على حسابه بتطبيق "انستغرام" صورته بملابس سوداء وعلق عليها: "رمضان إن شاء الله في المغرب"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل ويوضح ما إذا كانت انتهت أزمته مع القضاء الفرنسي أم لا.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة المحكمة الفرنسية لطلب محامي لمجرد بالسماح له بزيارة المغرب مرة ثانية لقضاء شهر رمضان مع أسرته، وذلك بعد زيارة جدته في الزيارة الأولى، على أن يعود قبل موعد محاكمته المقرر في 4 حزيران (يونيو) المقبل.

يذكر أن لمجرد يواجه تهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول، منذ تشرين الاول (أكتوبر) 2016، وأمضى على خلفيتها أشهر عدة في السجن الاحتياطي في باريس، ثم قضى فترة مقيداً بالسوار الإلكتروني عند حصوله على السراح المؤقت.