عمليات للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية العراقية جنوب غرب كركوك لاستهداف اوكار "داعش"

جهينة نيوز

اعلن مركز الاعلام الامني في العراق اليوم الثلاثاء، ان قوة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية نفذتا عمليات جنوب غرب كركوك لاستهداف اوكار عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث باسم المركز يحيى رسول في بيان انه "انطلقت اليوم الثلاثاء، عمليات مشتركة بين قوات الحشد الشعبي اللواء ١١ والشرطة الاتحادية الفرقة الالية جنوب غرب كركوك وفق معلومات استخبارية دقيقة".

واضاف ان "العمليات جاءت لاستهداف أوكار عصابات داعش في مناطق (العضيبة والشريفية ضمن قرى الحويجة جنوب غرب كركوك)"، مشيرا الى ان "العملية اسفرت عن العثور على عدد من الانفاق والمضافات تضم اسلحة وإعتدة مختلفة".

يذكر ان القوات الامنية تنفذ بين فترة واخرى عمليات دهم وتفتيش للقضاء على اوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتمكن من العثور على انفاق ومضافات للتنظيم.