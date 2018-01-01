برعاية الرئيس الأسد احتفال مركزي بمناسبة عيد العمال.. القادري: احتفالنا اليوم لإحياء ذكرى شهداء العمل والعمال

جهينة نيوز

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد أقام الاتحاد العام لنقابات العمال احتفالاً عمالياً مركزياً في مبنى الشركة التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية” بدمشق بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقال رئيس الاتحاد جمال القادري إننا “نحتفل اليوم على وقع انتصارات جيشنا العربي السوري البطل الذي يثبت أنه صاحب الكلمة الفصل في الميدان ويضيف كل يوم فصلا جديدا في البطولة على امتداد ساحات الوطن وصفحة جديدة مشرفة في تاريخ سورية”.

واعتبر القادري في كلمة له “أن احتفال عمالنا بهذا اليوم مع عمال الوطن العربي والعالم هو احتفال بانتصار القيم والمبادئ ومناهضة الظلم والاستغلال والاستبداد والجور والإرهاب وإحياء لذكرى شهداء العمل والعمال الذين قدموا ارواحهم في سبيل الحصول على حقوق عمالية مشروعة”.

ويتخذ عيد العمال هذا العام طابعا احتفاليا عاما في سورية بعد الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش السوري على الإرهاب وبدء مرحلة التعافي الاقتصادي والامني حيث تعتبر الطبقة العاملة شريكاً حقيقياً في الانتصار كونها كانت رديفا حقيقيا للجيش وكان لها الفضل في تأمين متطلبات الصمود للشعب السوري في أحلك الظروف وأصعبها.

سانا