مقتل وإصابة عدد من جنود العدوان السعودي في هجوم للجيش اليمني

جهينة نيوز

قتل وأصيب عدد من جنود الجيش السعودي اليوم في هجوم واسع للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم من محورين في جبهات الساحل الغربي.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن الهجوم انطلق من شمال وغرب مديرية موزع ومن جنوب مفرق موزع على مواقع مرتزقة العدوان في الساحل الغربي ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد منهم بالإضافة إلى تدمير واغتنام عتاد عسكري كان بحوزتهم.

وأضاف المصدر: إنه تم خلال الساعات الماضية إسقاط طائرة تجسس للعدوان السعودي في مديرية باقم بمحافظة صعدة فيما تكبد جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة في كسر زحفهم وتم استهداف مواقعهم في جيزان ونجران وعسير.

وأشار المصدر العسكري إلى أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمقتل 65 ضابطا وجندياً سعوديا خلال شهر نيسان الماضي.