قرقاش: يجب تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية

جهينة نيوز

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على ضرورة عودة الدور العربي لحل الأزمة السورية، في ظل تعثر الجهود الدولية والإقليمية.

وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: "مع تعثر الجهود السياسية الدولية والإقليمية، لابد من عودة الدور العربي وتفعيله للخروج بآلية فاعلة لحّل الأزمة السورية الدامية" حسب قوله.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن "تهميش وغياب الجهد المؤسسي العربي لا يمكن أن يستمر".

وكان قرقاش قد أعرب خلال مؤتمر "فكر 16" الذي عقد بدبي مطلع أبريل الماضي، عن أسفه من تحييد العالم العربي عن جهوده في تسوية الأزمة السورية وتكثيف دور أطراف غير عربية في المنطقة.

وحذر الوزير الإماراتي من أن دول العالم العربي أصبحت خلال العقدين الماضيين، في ظل ضعف النظام العربي، ساحة للتدخل الخارجي ونفوذ دول الجوار، مثل إيران وتركيا وإسرائيل. على حد تعبيره.

وعبّر قرقاش عن دعم الإمارات للحل السياسي حصرا في سوريا، على أساس مقررات مؤتمر "جنيف-1"، مضيفا أن سوريا تعرضت لجروح عميقة والخيارات العسكرية "ليست الضماد المناسب لها".

المصدر: "تويتر"